Calcio eccellenza La Leon pronta a salire in vetta

(Di domenica 17 marzo 2024) È un turno sulla carta favorevole alla, in lotta con Mapello e Sondrio per la leadership del girone B. Gli orange (senza lo squalificato Bonalumi e con Bonseri in diffida) riceveranno a Vimercate (14.30) il Castele, che naviga in cattive acque. I valtellinesi saranno impegnati sul campo del Tribiano, il Mapello sarà a Canzo per il big match contro la mina vagante Altabrianza. Insomma, potrebbe essere una domenica di svolta per il torneo dei brianzoli, terzi a -3 dalla. Il Muggiò in risalita, ma senza Bosco al centro della difesa, riceve il San Pellegrino, mentre il fanalino di coda Vis Nova ospita il Lemine Almeno. Nel girone A, domenica senza patemi per l’Ardor Lazzate che ad Ossona alle 15.30 gioca contro la cenerentola Vittuone. Serve fare il pieno anche al Meda alle 15 in via Icmesa contro la Solbiatese. La Base ...