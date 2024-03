Calcio a 5 Colpo grosso della Casalgrandese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Seconda sconfitta consecutiva per l’OR Reggio Emilia (36), che cade di misura sul campo del Prato (17). Priva di Edinho, la formazione granata viene colpita da una rete a metà ripresa di Raimondi, che con un bolide supera Guennounna, poi non riesce a concretizzare un paio di occasioni nel finale per pareggiare, la più ghiotta con un tap in di Ruggiero sul secondo palo che termina a lato. In Serie BReal(30), che si aggiudica col punteggio di 3-2 il derby reggiano con il Bagnolo (29) e lo scavalca al quinto postograduatoria, entrando in zona playoff: le reti ceramiche sono di Julian Vasquez, Bonini e Ben Saad, cui rispondono parzialmente da parte giallo-nera Neviani ed un’autorete. In Serie C2 il Futsal Shqiponja (43) si prepara ai playoff chiudendo al ...