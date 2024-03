Cade nel Po mentre scatta una foto | morto 53enne Un 24enne si tuffa ma non riesce a salvarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Stavando unaed è caduto nelle acque del Po all’altezza dei Murazzi di Torino. Una fatalità avvenuta, sabato sera, davanti agli occhi della moglie. Un giovane bengalese, Rasel Miya Md, 24 anni, che ha assistito alla scena si èto ma non è riuscito a salvare Luca Aghemo, 53 anni di Rivalta. Il corpo senza vita dell’uomo è stato poi recuperato sabato sera dai vigili del fuoco di Torino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso il giovane straniero e avviato le ricerche delche sono durate oltre un’ora fino al ritrovamento del cadavere. La moglie della vittima, che ha tentato anche lei di salvare il marito, è stata affidata in stato di shock cure dei sanitari. La donna ha cercato in qualche modo di aiutarlo e riportarlo a riva e poi ha chiesto aiuto ai tanti altri passanti che ...