Cade in un crepaccio Escursionista salvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Non si avevano più notizie di lui dal tardo pomeriggio di venerdì. E man mano che il tempo passava cresceva la preoccupazione dei familiari del 70enneche si era addentrato nel sentiero che collega Bonassola e Framura. Il lieto fine è arrivato nel corso della notte, con il salvataggio da parte della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato e del personale del Soccorso alpino di Spezia. L’anziano (residente a Lavagna) è stato ritrovato ferito in unnei pressi dell’abitato di Framura in una zona impervia: dopo la caduta lungo il sentiero, il settantenne era rimasto ferito sul fondo di un. Da lì non riusciva più a muoversi. Il recupero, effettuato con tecniche di derivazione speleo-alpinistiche, è stato possibile grazie alla collaborazione del personale dei Vigili del Fuoco e del ...