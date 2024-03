Cacao | in 12 mesi prezzo aumentato del 199% | che cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Oltre 8mila dollari alla tonnellata: la quotazione delsulla piazza di New York ha bruciato tutti i record e raggiunto il massimo storico nella seduta di venerdì. Soltanto negli ultimi 12ildi mercato delle fave didel 199,6%. Un rincaro che si è trasmesso soltanto in minima parte sui cartellini della cioccolata in vendita al pubblico ma che promette di farne il prossimo “caso”, dopo quelli di mais e patate. Ad alzare il velo sulla nuova bolla nel mercato delle materie prime agricole è stata un'inchiesta del Financial Times: dopo gli scarsi raccolti diin Africa occidentale, i fondi speculativi hanno fiutato aria di affare e dalla fine di dicembre 2023 hanno iniziato a sottoscrivere a man bassa contrattifutures soprattutto sul New York Cocoa ...