Bundesliga | il Borussia Dortmund vince e convince | Eintracht battuto 3-1

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilbatte 3-1 l’Francoforte e trova la terza vittoria consecutiva in. La partita del Signal Iduna Park però era iniziata malissimo per la squadra di Terzic, che al 13? ha subìto la rete dell’ex Gotze. La risposta però è puntuale e al 33? Adeyemi firma il gol del pareggio. Nel finale poi ilcompleta l’opera. Hummels all’81’ sigla il gol del vantaggio e nel recupero è un rigore di Emre Can a chiudere definitivamente i giochi. Ilsale a 50 punti e aggancia il quarto posto. L’resta a quaranta, ma rimane aggrappato alla sesta posizione. SportFace.