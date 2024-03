Bundesliga 2023 2024 | il Bayer Leverkusen vince ancora | Friburgo battuto 3-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilbatte 3-2 ilall’Europa-Park Stadion e sale a 70 punti in vetta alla classifica di. Nella ventiseiesima giornata di campionato, la squadra di Xabi Alonso soffre, mae lo fa con lo stesso risultato che pochi giorni fa ha regalato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League (a spese in quel caso del Qarabag). Dopo dieci minuti, il risultato è già sull’1-1. Al 2? Wirtz apre le marcature, ma Doan pareggia immediatamente. Al 40? ci pensa Hlozek a riportare avanti nel punteggio la capolista di, che al 53? trova il 3-1 con la rete di Schick, eroe in Europa giovedì con i due gol nel recupero contro gli azeri. Al 79? Keitel riapre la partita, ma ilsi difende con ordine e ristabilisce il +10 in classifica ...