Brindisi-Trento oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 23^ giornata dellaA1di. La squadra di coach Sakota non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta contro Cremona, e contro Varese, nell’ultimo turno, è arrivata una nuova sconfitta: ora, i pugliesi si trovano ancora all’ultimo posto in classifica, e hanno visto allontanarsi il terzultimo posto, con Treviso ora lontana due vittorie. Di fronte, però, c’è una squadra che non ha brillato nelle ultime settimane: la Dolomiti Energia, infatti, ha sì vinto nell’ultima giornata, e in maniera larga, contro Pesaro, ma dopo aver ottenuto solo una vittoria nelle precedenti otto partite. Il ritorno alla vittoria, comunque, ha permesso ...