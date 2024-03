Bordon | «Inter si è abbassata troppo Sommer quest’anno bene!»

(Di domenica 17 marzo 2024) Ivanodescrive l’andamento della partita tra Atletico Madrid esu Radio Sportiva, aggiungendo qualcosa anche su Yann. PARTITA – Ivanoha descritto così il match: «Il primo tempo l’ha avuto le migliori occasioni di segnare. Hanno giocato, era giusto il pareggio. Il secondo mi è sembrato che i nerazzurri non siano entrati con la stessa concentrazione e grinta. Non riuscivano più a fare i movimenti che facevano prima. Erano un po’arretrati. Se fossero avanzati avrebbero messo in difficoltà l’Atletico Madrid. Effettivamente gli spagnoli avevano qualcosa in più.? Penso che abbia fatto molto. Ha dato sicurezza alla squadra e ha effettuato pochiventi, ma ...

Ivano Bordon , ex portiere della Serie A, ha definito su Radio Sportiva l’obiettivo finale dell’Inter per la stagione corrente. Champions League purtroppo finita. CAMPIONATO – 16 punti dal Milan ... (inter-news)

Bordon: «Inter, vantaggio solido in campionato. Un obiettivo» - Ivano Bordon, ex portiere della Serie A, ha definito su Radio Sportiva l’obiettivo finale dell’Inter per la stagione corrente. Champions League purtroppo finita. CAMPIONATO – 16 punti dal Milan second ...informazione

Juve, Bordon: “Di Gregorio Giocare in una grande è diverso” - Bordon ha parlato di Di Gregorio, accostato al mercato della Juve: per l'ex portiere ripetere le prestazioni in una big sarà più difficile ...juvenews.eu

Biasin: "Inter, eliminazione che fa male. Ma si merita una marea di applausi" - Fabrizio Biasin così su X sull'eliminazione dell'Inter: "L’Inter non l’ha persa ai rigori, paradossalmente l’ha persa all’andata. Un’eliminazione che fa male, ma questi ragazzi ce l’hanno messa tutta ...tuttojuve