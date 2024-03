Bonus psicologo al via | dal 18 marzo si aprono le domande Tutte le info utili

Bonus psicologo, si parte lunedì: fino a 1.500 euro - A partire da lunedì sarà possibile richiedere il Bonus psicologo che andrà a coprire una spesa fino a 1.500 euro.lettera43

Si parte lunedì, fino a 1.500 euro per il Bonus psicologo - Bonus psicologo si parte: da lunedì si potrà infatti richiedere il contributo che coprirà fino a un massimo di spesa di 1.000 euro l'anno. Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua webzine, ...ansa

Assegno unico fuori dal calcolo dell’Isee, ecco la mossa per salvare il Bonus - L’Inps escluderà l’assegno unico dal calcolo dell’Isee per oltre 6 milioni di nuclei familiari. Questa svolta permetterà loro di accedere più facilmente ad altri Bonus per le famiglie. L’impatto sarà ...internapoli