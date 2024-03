Bologna | ruba il cellulare al tassista e gli chiede 200 euro per la restituzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Dopo essersi fatto trasportare dalin via Belle Arti, prima ha tentato di pagare la corsa con un bancomatto, poi ha sottratto ilall’autista e, per darglielo indietro, ha chiesto 200. È successo questa notte intorno alle 2 e ilha chiamato la polizia che ha arrestato l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, per furto aggravato, estorsione e indebito utilizzo di carta di credito. Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il pregiudicato al termine della corsa aveva tentato di pagare utilizzando una carta di debito, ma il pagamento non era andato a buon fine in quanto la carta era stata bloccata, perché provento di furto. Il, visto la cifra non alta dovuta, aveva quindi fatto ...