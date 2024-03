Boeing, l’effetto domino degli incidenti: meno voli, aerei più pieni e più cari - L’inizio disastroso del 2024 per la Boeing si sta riversando sulle compagnie aeree e sui loro passeggeri a causa dei ritardi nella produzione del costruttore aeronautico statunitense; ritardi che ...ilsole24ore

Denunciò problemi di sicurezza negli aerei, trovato senza vita ex dipendente di Boeing - In febbraio il numero uno del programma dei Boeing 737 MAX «ha lasciato» la società con effetto immediato, a dimostrazione degli sforzi del colosso dell'aviazione americana per «migliorare il processo ...cdt.ch

Investiti e uccisi, imputato offre 60mila euro alle famiglie - Sessantamila euro come "parziale ristoro" per le famiglie di Francesco Altamura e Lucia Morra, i due ragazzi investiti e uccisi a Napoli il 30 settembre 2023 da un 34enne che guidava sotto l'effetto d ...ansa