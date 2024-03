Bobbio | 20enne cade dal tetto ubriaco | salvato da un carabiniere che lo intercetta con il proprio corpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024)(Piacenza), 17 marzo 2024 –daldella sua casa, da un’altezza di circa 6 metri, e si salva per l’intervento di unche,ndolo con il, ne ha attutito la caduta. É accaduto ieri in una frazione didove un giovane di 20 anni con problemi psichici e molto probabilmenteè salito suldella sua abitazione ed è poi caduto. Sul posto erano arrivati poco prima i carabinieri, e il comandante della stazione del paese, vedendo il ragazzo precipitare si è piegato, mettendosi di schiena nella traiettoria del volo, per attutirne la caduta con il. Il ventenne è stato portato in elicottero all'ospedale Maggiore di ...