Bloomberg | “Loro Piana sfrutta i lavoratori indigeni peruviani che tosano le vigogne E con quella lana produce maglioni da 9mila dollari”

(Di domenica 17 marzo 2024) Per la quantità didi vigogna necessaria aper produrre un maglione venduto a, la comunità indigena peruviana che tosa gli animali ricevono solo 280. Con il risultato che solitamente i suoi membri “lavorano gratis per la persona più ricca al mondo”, cioè il miliardario Bernard Arnault, a cui fa capo il conglomerato del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, da dieci anni proprietario del marchio italiano dell’abbigliamento di pregio. A rivelarlo è un’inchiesta diBusinessweek, che ha messo sotto la lente l’uso di manodopera a basso costo per realizzare alcuni degli indumenti più costosi al mondo. Vedi il berretto da baseball in cashmere indossato dal Kendall Roy di Succession, venduto al dettaglio per 600 ...