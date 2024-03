Blitz di Ultima Generazione alla Maratona di Roma | fermati tre attivisti VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI -didi: alle 9 tredel gruppo eco-ribelle hanno scavalcato la barriera su Ponte Vittorio Emanuele e si sono piazzati al centro della strada mentre transitavano gli atleti della gara agonistica. I tre - un uomo e due donne - hanno srotolato striscioni con le scritte 'Fondo Riparazione' e 'Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti'. Agenti della Polizia municipale li hanno poi fatti togliere dstrada in attesa che arrivasse una pattuglia della Polizia che li ha portati in commissariato per l'identificazione. Già a settembredi Berlino glidiavevano ...