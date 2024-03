Biscotti Oreo ritirati dal mercato | trovati pezzi di plastica all’interno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) Ennesimo caso di un prodotto alimentare contaminato ritirato dal. Stavolta l’allarme è partito dal ministero della Salute che ha ordinato il ritiro immediato dai supermercati deidi marca Milka, dopo la scoperta didial loro interno, a causa del potenziale rischio fisico derivante dalla presenza di corpi estranei. Come sempre accade in questi casi, i clienti che hanno acquistato icon il numero di lotto OSK0934422 sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita per ottenere un rimborso completo. Questo lotto diè stato prodotto nello stabilimento della Mondelez Polska Produktion in Polonia e ha una data di scadenza fissata per il 1° agosto 2024. Il peso delle confezioni ...