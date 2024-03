Biden | ' Trump si inchina a Putin | io non lo farò'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Viviamo in un momento senza precedenti. La democrazia e la libertà sono sotto attacco.è in marcia sull'Europa e il mio predecessore sia lui e gli dice di fare quello che vuole. Ma noi non ci inchineremo, io non mi inchinerò". Lo ha detto il presidente Usa Joeriferendosi a Donald. "Il veleno scorre nelle vene della nostra democrazia. La disinformazione è ovunque. C'è un ciclo tossico di rabbia e cospirazione", ha aggiunto.