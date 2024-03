Biden e Trump promettono di difendere le pensioni e la sanità | una posizione poco gradita alle persone serie nell' establishment americano

(Di domenica 17 marzo 2024) Social Security e Medicare. Sono i due programmi di welfare più importanti negli Stati Uniti: il primo è il sistema dipubbliche e il secondo è lagarantita a tutti gli over-65 del paese. Entrambi sono finanziati attraverso le imposte sul reddito, rendendoli sistemi "pay as you go",

«Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue ». Donald Trump non ha usato giri di parole per mettere in guardia gli americani sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Lo ha fatto dal ... (gazzettadelsud)

