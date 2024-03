Biathlon | Vittozzi super | la coppa del mondo generale è sua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Un’altra azzurra è riuscita a vincere ladeldi, dopo Dorothea Wierer che ci riuscì nel 2019 e 2020. L’impresa è stata firmata con una grandissima rimonta da Lisa, che sabato ha piazzato il sorpasso nella classificacon il risultato ottenuto nell’inseguimento a Canmore in Canada, e poi ha completato l’opera nell’ultima prova, la mass start di 12,5 km sempre nella località nordamericana. La 29enne di Pieve di Cadore, tesserata per i Carabinieri, è arrivata con la bandiera dell’Italia al traguardo dell’ultima gara stagionale, chiusa al 21° posto che è valsa l’aritmetica certezza della vittoria nella classifica. La sfera di cristallo è al sicuro perché la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold è arrivata soltanto ottava. Per la ...