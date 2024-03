Biathlon | il palmares di Lisa Vittozzi | la Coppa del Mondo affianca gli ori iridati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)ha vinto ladelgenerale di. La fuoriclasse sappadina ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo per la prima volta in carriera, chiudendo nel miglior modo possibile in cui ha conquistato tre medaglie ai Mondiali (oro nell’individuale, argento nell’inseguimento e nella mass start). L’azzurra, che in questa annata agonistica ha portato a casa anche le coppette di specialità di individuale e inseguimento, rimpingua unstellare.è in doppia cifra ai Mondiali: per dodici volte si è ritagliata un posto sul podio (due volte sul gradino più alto). Neldella 29enne figura anche il bronzo con la staffetta mista alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, senza dimenticarsi di altre due ...