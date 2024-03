Berrettini sorprende a Phoenix con la terza rimonta consecutiva: batte Atmane e vola in semifinale

I francesi non fanno paura a Matteo Berrettini, anzi sembrano portargli discretamente fortuna. Ha dell'incredibile il percorso del tennista italiano al Challenger 125 di Phoenix, dove sta vivendo ...fanpage

Io come Berrettini Non paragoniamo cioccolato e… | Sinner il più forte italiano di sempre: la modestia non serve: Ennesima vittoria, ennesimo trionfo, ennesimo avversario spazzato via senza lasciare spazio a possibili reazioni o sorprese. Jannik Sinner continua ... nemmeno quando il nostro numero uno era Matteo ...dotsport

Niccolò Nardi: "Luca ha un buon rapporto con Sinner. Tanta sorpresa dopo Djokovic: La vittoria di Luca Nardi su Novak Djokovic a Indian Wells ha scioccato gli addetti ai lavori e l'Italia ha scoperto un nuovo giovane talento. L'azzurro è ufficialmente entrato in Top 100 e nella ...tennisworlditalia