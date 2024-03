Berrettini-Nuno Borges oggi in finale a Phoenix | orario TV e dove vedere la partita in live streaming

(Di domenica 17 marzo 2024) Matteosfidanelladel torneo Challenger di. Quando si gioca ladi tennis evederla in TV e, anche in chiaro.

Il doppio turno premia Matteo Berrettini che, a poche ore dalla vittoria nei quarti di finale , centra il successo anche nel penultimo atto del Challenger 175 di Phoenix : il tennista italiano, in ... (oasport)

Phoenix Challenger, Berrettini batte Vukic e vola in finale - Berrettini, sarà Borges l'avversario in finale Nella sfida decisiva per il titolo affronterà il portoghese Nuno Borges. "È passato tanto dall'ultimo torneo, sto cercando di divertirmi e di godere di ...corrieredellosport

Berrettini, nuove conferme. Liquida Vukic e va in finale a Phoenix - L'ex numero 6 del mondo vince 7-6 7-6 anche la semifinale poche ore dopo aver battuto Atmane nei quarti: alle 22 sfiderà Borges per il titolo. Non succedeva da un anno e mezzo ...gazzetta

Matteo Berrettini vola in finale a Phoenix: stasera sfida il portoghese Borges. «Sto cercando di divertirmi - Matteo Berrettini è tornato e non si ferma più. Al rientro dopo uno stop di sette mesi l'azzurro ha conquistato la finale al torneo Challenger di Phoenix, in Arizona.leggo