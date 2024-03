Berrettini in finale nell’Arizona Tennis Classic | battuto Vukic in semifinale

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Matteoinnell'Arizona, torneo Challenger Atp. L'azzurro, al rientro nel circuito dopo 7 mesi, in semisconfigge l'australiano Aleksandar, numero 7 del tabellone, per 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) in 2h15'. Il romano nel primo set mette a segno il break al settimo gioco ma viene immediatamente agganciato dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

