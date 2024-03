(Di domenica 17 marzo 2024) Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Matteoinnell'Arizona, torneo Challenger Atp. L'azzurro, al rientro nel circuito dopo 7 mesi, in semisconfigge l'australiano Aleksandar, numero 7 del tabellone, per 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) in 2h15'. Il romano nel primo set mette a segno il break al settimo gioco ma viene immediatamente agganciato dal rivale. L'equilibrio resiste fino al 6-6, dopo una palla break sprecata dall'azzurro nell'undicesimo game, durato 22 punti. Nel tie break non c'è storia. Copione simile nel secondo set.avanti 2-0 con un break immediato, replica diche risale sul 2-2. I servizi da lì in poi dettano legge (13 ace per) fino all'epilogo del ...

Phoenix , 17 marzo 2024 – Una lotta in campo di quasi cinque ore di gioco e Matteo Berrettini non molla di un colpo . Combatte e alla fine vince. Ai quarti di finale con Atmane (leggi qui) e anche in ... (ilfaroonline)

(Adnkronos) – Matteo Berrettini in finale nell'Arizona Tennis Classic , torneo Challenger Atp. L'azzurro, al rientro nel circuito dopo 7 mesi, in semi finale sconfigge l'australiano Aleksandar Vukic , ... (periodicodaily)

Berrettini in finale nell'Arizona Tennis Classic, battuto Vukic in semifinale - Matteo Berrettini in finale nell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp. L'azzurro, al rientro nel circuito dopo 7 mesi, in semifinale sconfigge l'australiano Aleksandar Vukic, numero 7 del ...adnkronos

Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP a Phoenix E se vince la finale… - Matteo Berrettini a Phoenix è risorto come l'araba fenice. Dopo sette mesi di stop dall'infortunio alla caviglia patito allo US Open dello scorso anno, il tennista romano è tornato in campo nel Challe ...oasport

Berrettini-Borges, finale Phoenix Challenger: orario, dove vederla in tv e streaming - Il tennista romano se la vedrà in finale contro il portoghese e, i due, si sfideranno per la prima volta in carriera ...corrieredellosport