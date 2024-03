Berrettini in finale a Phoenix | urlacci e salti di gioia | poi il fiatone | “Scusate | sono così stanco”

(Di domenica 17 marzo 2024) Matteoè davvero tornato, il 27enne romano è innel torneo challenger didopo aver battuto in semil'australiano Vukic. Oggi affronterà nell'atto conclusivo il portoghese Borges: in caso di vittoria salirà al numero 113 al mondo. La strada per risalire è ancora lunga, ma Matteo vuole che tutti sappiano quanto è felice.

