Berrettini-Borges oggi finale Challenger Phoenix | dove vederla in diretta tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Matteosta per scendere in campo, domenica 17 marzo, inneldi. Il campione romano sfiderà per il titolo il portoghese Nuno, n.60 ATP e quinta testa di serie, campione in carica di questo torneo, che ha un montepremi di 225.500 dollari...

A sette mesi dall’ultima partita ufficiale, Matteo Berrettini è rientrato in campo e ha centrato la finale nel Challenger 175 di Phoenix . Una settimana faticosa, piena di interruzioni per pioggia, ... (oasport)

LIVE Berrettini-Borges, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: sfida al portoghese per il trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Challenger 175 di Phoenix (Stati Uniti) tra Matteo Berrettini e Nuno Borges. Berret ...oasport

Berrettini in finale nell'Arizona Tennis Classic, battuto Vukic in semifinale - Matteo Berrettini in finale nell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp. L'azzurro, al rientro nel circuito dopo 7 mesi, in semifinale sconfigge l'australiano Aleksandar Vukic, numero 7 del ...affaritaliani

Challenger Phoenix 2024, Matteo Berrettini piega Aleksandar Vukic e vola in finale contro Nuno Borges! - Il doppio turno premia Matteo Berrettini che, a poche ore dalla vittoria nei quarti di finale, centra il successo anche nel penultimo atto del Challenger 175 di Phoenix: il tennista italiano, in tabel ...oasport