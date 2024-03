Bergamo | giovane minacciato con coltello e rapinato del cellulare | denunciato 25enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 17 marzo 2024). Ennesimo episodio violento nella zona della stazione cittadina. Nella notte tra sabato e domenica (17 marzo), intorno alle 2, in via Novelli le volanti della questura hanno fermato ea piede libero unsomalo per rapina. Il malvivente pochi minuti prima, insieme ad altri due ragazzi, avevacon ununoriginario della Sri Lanka, regolare in Italia, e gli aveva sottratto il telefono per poi fuggire. La vittima è riuscita a contattare la polizia con ildi un amico, e poi insieme allo stesso si è messo alla ricerca dei tre. Non lontano da dove era avvenuto il colpo, ha incrociato ile gli ha chiesto di riconsegnargli il telefono. Per tutta risposta quest’ultimo ha estratto di nuovo la ...