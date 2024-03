Bergamo Film Meeting | il cinismo giornalistico come specchio della società americana di “The Front Page”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 17 marzo 2024). Nel segno del 1974. Sabato 16 marzo all’Auditorium di Piazza Libertà a, per la serie “cult movie” sono stati ripresentati al pubblico del BFM “The” e “Radio On”, entrambidiventati celebri per le diverse sfaccettaturein cui vivevano i due registi e che hanno saputo trasmettere al pubblico, a distanza di mezzo secolo. Partiamo da “The”. Nel 1929 a Chicago un sovversivo bolscevico viene condannato a morte. La sera prima dell’impiccagione, in una stanza sopra al luogo dell’esecuzione si ritrova un gruppo di giornalisti pronti a raccontare in presa diretta l’esecuzione. Tra questi troviamo Hildy Johnson (magistralmente interpretato da Jack Lemmon), brillante giornalista intento a ...