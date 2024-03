Bergamo | cercano di rubare uno scooter ma il proprietario li vede dalla finestra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Sabato verso mezzanotte due minori di 17 anni, uno straniero e l’altro italiano, hanno tentato diuno, ma illi ha visti e ha chiamato la polizia. L’episodio è avvenuto in via Moroni, nella zona della parrocchia di San Tomaso Apostolo. I due ladri si sono avvicinati al mezzo che era parcheggiato sotto uno stabile e dopo aver forzato il bloccasterzo sono riusciti a metterlo in moto. Il padrone del ciclomotore, sentendo alcuni rumori provenirestrada, si è affacciato allae dopo essersi reso conto di ciò che stava accadendo ha chiamato la polizia. In pochi minuti sul posto è arrivata una volante e alla vista degli agenti i due che sono stati denunciati a piede libero.