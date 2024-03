Benissimo Vasco Brondi | Cosmo | Cor Veleno | Bugo e Tananai Ma che disastro Tony Effe Ecco le uscite della settimana | le nostre recensioni

(Di domenica 17 marzo 2024) Tanti gli album usciti questa, quello diè una perla assolutamente imperdibile, bene anchein versione cantautore senza hit, ottimo ilche ritorna felicemente alle origini, rap da grandi scuole quello dei Core un producer album coi fiocchi quello di Stabber. Una sciagura quello di. Passando alla sezione singoli, ci è piaciuto il nuovo brano di, così come quelli di Mecna e Scarda, decisamente meno il featuring tra Matteo Paolillo ed LDA. Centomilacarie e Dadà continuano a stupire, Simona Molinari a riempirci il cuore di gioia. Chicca: L’amore in dieci di Lunedì notte e Cimini. A voi lealle ...

Volley serie C e D. Futura chiede strada nei playoff. Assalto alla Vasco Lanfranchi - Il Volley Colombiera affronta il Cus Genova in una sfida complicata. Il Futura Ceparana e la Pallavolo Futura Ceparana sono impegnati in incontri cruciali. La Rainbow Spezia e il Lunezia Volley affron ...lanazione

Per Vasco Brondi un album alla ricerca di ‘Un segno di vita’: «Lavoro umano sull’ego» - Dal 15 marzo è disponibile il nuovo progetto di Vasco Brondi, ‘Un segno di vita’, cui seguirà un tour instore e le date live nei club. L’intervista.funweek

Il nuovo album di Vasco Brondi: "Un lavoro di 3 anni. Le canzoni non sono oggetti di design" - Esce oggi il disco 'Un segno di vita' e ad aprile parte da Livorno il tour nei club. Ad accompagnare l’ultimo lavoro del cantautore il “Piccolo manuale di pop impopolare”: un libro di avventure che ru ...adnkronos