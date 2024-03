Belgioioso | trovato ferito fuori dal bar dopo scazzottata tra amici | 31enne finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)(Pavia), 17 marzo 2024 - Una, tra "". I carabinieri e i soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti nella notte in via Nenni a, per una presunta aggressione. Erano da poco passate le 3.30 di oggi, domenica 17 marzo, quandoda un bar è statodai soccorritori il solo, undel posto, che ha ridi essere stato colpito al culmine di una lite con due suoi coetanei, conoscenti, senza specificarne i motivi. Nel frattempo i due presunti responsabili si erano allontanati, anche se la vittima sarebbe comunque in grado di identificarli. Il giovane è stato quindi trasportato con l'ambulanza della Croce Azzurra di, in codice verde, al pronto ...