Belen Rodriguez sbarca in Rai | sarà protagonista di due programmi tv

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 17 marzo 2024)pronta a tornare in televisione da, come del resto è sempre stata in questi anni che hanno segnato la sua vita professionale. Un personaggio in grado di dividere e far discutere ma indubbiamente un’artista talentuosa, dalle mille risorse. Stando alle ultime indiscrezioni, la soubrette non rientrerà a Mediaset, dove ha lavorato per un lungo periodo, bensì in Rai, con dueimportanti. Quando torna in tv: l’indiscrezioneha finalmente superato il suo momento di fragilità emotiva e vuole tornare ad essere quella di prima. La Belù energica, vitale e vulcanica. “È pronta a tornare in pista e a rimettersi in gioco professionalmente – assicura Dagospia – Mancherebbe infatti solo la firma per ...