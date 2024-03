Behrami | “L’Inter esce agli ottavi di Champions League e non cambia il giudizio? Manca coerenza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) L’ex calciatore della Lazio Valon, ora opinionista di DAZN, parla dell’eliminazione deldalla: “La cosa straordinaria è che il cammino dell’anno scorso inhato ilsul. Orae nonil? Non c’è. Ok che vince il campionato? Se valutiamo il lavoro, negli anni prima che non ha vinto il suo lavoro non è stato buono”. SportFace.