Battesimo ibrido per la Avenger

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) In Jeep, dobbiamo proprio dagliene atto, hanno fatto un ottimo lavoro, hanno trovato quasi la quadratura del cerchio, per un'auto a prova di utente. Innanzitutto, partiamo dalla base: la. Abbiamo a che fare, viva Dio, con un prodotto di dimensioni “Giuste”, 4,08 metri, che si muove agevolmente in città e che consente un utilizzo a 360 gradi. Un piccolo Suv che è piaciuto tanto: già ordinato da oltre 70.000 utenti. Ora, la gamma, già composta dalla versione elettrica e dalla termica, trova una giusta via di mezzo, con una mild hybrid a 48V, che è quasi una full hybrid. Ricordiamo che, nel primo caso parliamo di una tipologia di auto che dovrebbe sempre gestire la trazione in combinata, tra termico ed elettrico, con questa e-Hybrid, invece: l'auto, se messa in Eco, parte in elettrico e può andare in solo elettrico per circa un chilometro, fino ai 30 km/h. ...