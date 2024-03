Basket serie B interregionale | seconda fase La Sba a caccia del tris Evangelisti col Gallarate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) AREZZO L’Amen Bc Servizi Arezzo torna al Palasport Estra oggi alle 18 per cercare la terza vittoria su tre gare nellae continuare la rimonta verso i piani alti del raggruppamento. In quello che si è rivelato un vero e proprio fortino, arriva l’Esse Solar, formazione che ha chiuso al quinto posto la primanel girone A diB. I lombardi sono rimasti fuori dal Play-in Gold solamente per differenza canestri e, a differenza di Derthona e Borgomanero, sono una formazione molto esperta, con tre giocatori che hanno viaggiato in questa stagione ad oltre dieci punti realizzati a partita, ovvero Molteni (15), Mercante (10.8) e Fioravanti (10), e due giocatori molto fisici come Antonelli e Milovanovic. Coach Mazzetti può contare anche sul playmaker Shaquille Hidalgo, arrivato a ...