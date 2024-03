Basket Serie B Interregionale La Goldengas Senigallia getta al vento un’occasione

(Di domenica 17 marzo 2024) Prestazione insufficiente dei biancorossi che perdono 80-78 contro un ottimo Val di Ceppo, 17 Marzo 2024 – Laaluna grande occasione perdendo sul campo del Val di Ceppo dell’ex Filippetti, alla prima vittoria, 80-78: risultato giusto, vince chi gioca meglio e ci mette più intensità, ben rappresentata da un gladiatorio Rimsa, dominante. Primo quarto con un approccio decisamente migliore dei locali, anche a +8, con lache – priva di Neri infortunato (tra i locali manca però Meschini, e non è certo una assenza meno pesante, squalificato) – entra progressivamente in partita chiudendo al 10’ sul 22-22. Laa livello difensivo è lontana parente di quella di 7 giorni prima e in attacco prende solo i ferri: al riposo lungo 41-31 legittimo ...

Il LIVE in diretta di Pesaro-Virtus Bologna , sfida valida come 23^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La squadra di coach Sacchetti non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta ... (sportface)

Basket femminile: Schio esagera con Faenza, Campobasso batte Venezia. Seconda vittoria per Battipaglia - Giornata di particolari sorprese in Serie A1, con due risultati in particolare, in fondo e in testa alla classifica, che rimarcano come la situazione del campionato stia assumendo pieghe non esattamen ...oasport

Cinciarini match winner, Pesaro batte la Virtus dopo un overtime - Carpegna Prosciutto Pesaro vs Virtus Segafredo Bologna: 87 – 86(Q1 18 – 19; Q2 33 – 36; Q3 50 – 53; Q4 72 – 72) Carpegna Prosciutto Pesaro: McDuffie 23, ...basketinside

Venezia batte Milano, cadono anche Brescia e Virtus Bologna - L'Olimpia perde 78-72 dalla Reyer, la Germani e le V Nere perdono all'overtime rispettivamente a Sassari e a Pesaro.sportal