Basket | Montecatini alza la Coppa Italia Delusione Libertas

(Di domenica 17 marzo 2024) Livorno, 17 marzo 2024 - Sfuma di un soffio il sognodella. E’ Heronsla regina del trofeo al PalaTiziano di Roma: amaranto battuti negli ultimi minuti del quarto quarto per 74-62. Onore alla Akern che dopo la sfavillante vittoria in semifinale contro Ruvo di Puglia, lotta, combatte, e risponde colpo su colpo alle giocate della Fabo. Ma forse, al netto della prestazione corale della squadra di Andreazza, non aver avuto nessun uomo in doppia cifra fotografa un match in cui sono mancate le singole giocate ammazza partite degli uomini chiave a roster. Si sa, in una finale, a fare la differenza è proprio questo elemento. STARTING FIVE HE: Benites, Chiera, Natali, Radunic, Arrigoni (all. Barsotti) LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza): ...