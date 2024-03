Basket | in Divisione Regionale 2 | la IES Sport Pisa piega nella ripresa Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Meritata vittoria per la IESnell’ottava giornata del campionato di2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno dominato per tre quarti la gara interna con la Scuola, ribaltando anche la differenza canestri rispetto alla gara di andata, che aveva visto soccombere i biancocelesti. LA CRONACA – Buona partenza dei biancocelesti, con grande intensità sia offensiva sia difensiva: Villani e compagni raggiungono un vantaggio massimo di 10 lunghezze, ridotte a 6 alla fine del primo quarto (27-21). Nel secondo, la IES cala in difesa, concedendo agli avversari buone soluzioni dall'arco dei tre punti ed in penetrazione: gli ospiti recuperano e mettono la freccia prima del riposo (33-34). ...