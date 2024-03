Basket in carrozzina | semifinale scudetto La Santo Stefano vince a Giulianova e pareggia i conti | oggi match verità con gli abruzzesi

(Di domenica 17 marzo 2024) Deco Metalferro Amicacci 68Kos Group 71 DECO METALFERRO AMICACCI ABRUZZO: Brown 22, Nagle, Benvenuto 8, Marchionni, Blasiotti, Topo, Cavagnini 10, Stupenengo 8, Mandjam, Boganelli 8, Greco Brakus, Barbibay 12. All. Di Giusto.KOS GROUP: Raimondi 3, Tanghe 21, Veloce 6, Giaretti 10, Bedzeti 27, Barbe, Buso 2, De Miranda 2, La Terra, Marin, Ramos. All. Ceriscioli. Parziali: 16-16, 34-31, 46-45, 57-57. IlKos Groupgara 2in casa della Deco Amicacci. Ieri a, i portopotentini rimettono il confronto in parità, dopo aver perso ildi andata, esi saprà chi strapperà il pass per la finale ...

