Basket femminile | Schio esagera con Faenza | Campobasso batte Venezia Seconda vittoria per Battipaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Giornata di particolari sorprese in Serie A1, con due risultati in particolare, in fondo e in testa alla classifica, che rimarcano come la situazione del campionato stia assumendo pieghe non esattamente previste. Andiamo a scoprire nel dettaglio i match. La 21a giornata si completerà martedì con Oxygen Roma-Virtus Segafredo Bologna. O.ME.P.S.-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 91-76gioia, e questa è decisamente inattesa, per il club campano, che riesce a sovvertire anche gli avvenimenti del primo quarto. L’Alama va avanti a folate di giocatrici: prima D’Alie e Vente, poi Arado, quindi Conte, ed è 13-24. San Martino arriva a toccare anche i 19 punti di vantaggio, poi arriva una prima reazione guidata da Johnson e Smorto:è indietro 37-44 all’intervallo. L’O.ME.P.S. fa deflagarare tutto nel terzo periodo, in cui ...