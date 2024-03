BASKET DIVISIONE REGIONALE 1 | salvezza disperata L’Audax prova a tenere vive le speranze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Gara tutta in salita perche stasera (palazzetto di Avenza, ore 20.30) ospita il Valdicornia per la 10ª giornata di ritorno dalla1. Con sole 4 giornate da giocare e 8 punti in palio, la situazione dei gialloazzurri apparee solo la matematica tiene ancora aperta una possibilità di. La squadra carrarese è 11ª con 14 punti (7 vittorie e 13 sconfitte) e dista 6 punti dall’8° posto (quello che garantisce la permanenza nella categoria) al momento a quota 20. E visto il rendimento degli apuani nel corso di tutta la stagione appare molto improbabile recuperare così tanti punti in poco tempo. Come non bastasse, il calendario propone una gara difficile, contro un Valdicornia che veleggia nei quartieri alti della classifica (5° con 26 punti, 13 successi e 8 ko) e ...