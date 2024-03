Basket B interregionale | Play In-Gold Matelica corsara Battuto Fiumicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Supernova70 Vigor80 : Grilli 12, Agbara, Diedhiou, Tebaldi 7, Martino 4, Lemmi 4, Staffieri 6, Avramov 15, Allodi 15, Babilodze 7. All. Bonora. HALLEY: Provvidenza 10, Mutombo ne, Morgillo, Carone, Mazzotti 10, Ciampaglia, Mentonelli 2, Riccio 25, Mariani 19, Musci 14. All. Trullo. Parziali: 22-20, 18-20, 13-20, 17-20. Prosegue la marcia dell’Halleyche espugna il Pala Supernova e batte 70-80 i padroni di casa dial termine di una gara ben interpretata dai giocatori di coach Trullo (foto). Successo prezioso per la formazione marchigiana trascinata dal duo Riccio (25 punti) e Mariani (19), che porta ben quattro giocatori in doppia cifra e segnano così la partita. Nel primo quarto il testa a testa entra subito nel vivo: Riccio e Avramov si ...