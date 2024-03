Basket B interregionale Il Matelica vola a Fiumicino | impresa compiuta 70-80

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Terza vittoria consecutiva nel play-in Gold e ottava in generale. Battuta una delle formazioni più forti del girone, 17 marzo 2024 –! La Halleysi prende di forza l’ottava vittoria consecutiva e sbanca il PalaSupernova diregalandosi la terza perla su tre gare nel Play-In Gold. A parte il primo parziale equilibrato il quintetto di Trullo ha condotto sempre la partita e a parte le premesse per un finale al cardiopalma la vittoria è legittima e meritata. Questo il commento di coach Trullo a fine partita: «Dopo un primo quarto un po’ distratto su alcune situazioni difensive che avevamo preparato, siamo saliti di colpi nel secondo e terzo quarto adattandoci all’infortunio di Morgillo con quintetti più piccoli. Hanno provato a mischiare le difese ma non abbiamo mai perso la testa, ...