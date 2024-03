(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo il fine settimana scorso, dedicato alla Coppa Italia di categoria (vinta da Udine), oggi pomeriggio (ore 18) il campionato della Giara di coach Andrea Castelli ripartirà dal Pala Maggetti di. Avversarie di capitan Pepe e compagne saranno le Panthers targate Aran Cucine, guidate da coach Buzzanca, che recentemente ha sostituito coach Padovano. Le abruzzesi durante le scorse settimane hanno avuto diversi guai fisici, oggi mancherà sicuramente Botteghi, out per un brutto infortunio a un ginocchio, mentre già in Coppa Italia coach Buzzanca ha potuto recuperare le ex Bonfiglioli Ferrara Miccio e Bona, come del resto la lunga Obouh Fegue, assieme alla vigaranese Cutrupi la miglior lunga del torneo. Gara speciale per le esterne Cecili e Sorrentino, ex di turno. Dal canto proprio, la Giara scenderà in Abruzzo dopo il fondamentale successo salvezza centrato con Abano.

Pisa , 14 marzo 2024 – Al via nel fine settimana la seconda fase del campionato di serie C, a cui prende parte la Pallacanestro Femminile Pisa , che ha terminato al settimo posto, su nove squadre, la ... (sport.quotidiano)

Si è appena concluso l’anticipo della ventunesima giornata della Serie A1 femminile di Basket e in campo sono scese Sassari e Sanga Milano . Per le sarde la chance di agganciare, almeno ... (oasport)

Basket a2 femminile. Vigarano cerca punti sul campo di Roseto - Dopo il fine settimana scorso, dedicato alla Coppa Italia di categoria (vinta da Udine), oggi pomeriggio (ore 18) il campionato della Giara di coach Andrea Castelli ripartirà dal Pala Maggetti di ...msn

Sport in tv oggi (domenica 17 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 17 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gli sport invernali con ...oasport

Basket A2 femminile e B maschile. La Tarros cerca conferme contro il Borgomanero. Cestistica vola in Sardegna - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn