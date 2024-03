Basilicata | intesa c sinistra su Marrese

La coalizione formata da Pd, M5s, Avs e socialisti, a quanto si apprende da più fonti, ha trovato l'intesa per candidare alla presidenza della Regione Basilicata Piero Marrese , presidente della ... (gazzettadelsud)

Regionali Basilicata, Pd e M5s cercano intesa su nuovo candidato - A tre giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali, in Basilicata il centrosinistra non ha ancora un candidato. E pensare che ne ha già espressi due. Appena una settimana fa, un pe ...informazione