Basilicata | Pd | lavoro ostinato per ampio schieramento | bene esito

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (askanews) – “Abbiamo lavorato in modoper tenere insieme il piùdi forze. C’è stata un’ampia convergenza su Marrese. Sono state giornate difficili, ma l’è stato positivo”. Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi. “Con la, il campo progressista si presenta per la quarta volta in una regione, dopo il Molise, l’Abruzzo e la Sardegna. Il passo indietro di Lacerenza? Sono intervenuti tanti fattori, c’è stato un concorso di elementi che ha fatto sì che quella canidatura non si sia consolidata nel modo in cui ci auguravamo. Si sono determinati una serie di incastri che hanno portato allo stallo”, spiega Taruffi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Altro che effetto Sardegna. Dopo la sconfitta in Abruzzo la larga coalizione di centrosinistra si sfalda sul candidato per il voto lucano che diventa così l'Ohio di Pd e M5s. Con un effetto ... (iltempo)

Basilicata, gli inviati di Schlein: è stato Calenda a lasciare il tavolo. A Chiorazzo, “si metta in gioco con Marrese” - Il PD affronta la discontinuità nel dialogo con Carlo Calenda di Azione, mentre esprime pieno sostegno a Piero Marrese come figura di rinnovamento per la Basilicata, con l'invito a una collaborazione ...trmtv

Il campo largo si ricompatta in Basilicata, Pd, M5s, Avs. "Aperti anche ad altre forze" - Sul nome del candidato di centrosinistra in Basilicata è arrivata la fumata bianca ... Ora l'accordo tra Pd e 5 stelle frutto del lavoro di Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Nazareno, da ...tg.la7

Piero Marrese candidato del centro-sinistra in Basilicata: intesa sul presidente della Provincia di Matera - In vista delle regionali in Basilicata, il centro-sinistra ha raggiunto l'intesa sul nome di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera ...notizie.virgilio