Basilicata | Pd | ‘interlocuzione aperta con Chiorazzo | siamo ottimisti’**

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Restiamo aperti alle interlocuzioni con le altre forze civiche, con Basilicata Casa Comune”, il movimento di Angelo, “eottimisti. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore, lavoriamo per definire il quadro delle più ampia convergenza per essere competitivi per le elezioni”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd. L'articolo CalcioWeb.

Regionali in Basilicata, centrosinistra verso Marrese - POTENZA Si ricompatta il centrosinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali ... La segretaria del Pd ha evitato qualsiasi interlocuzione, da noi ricercata in questi giorni più e più volte.corrieredellacalabria

Basilicata, centrosinistra si ricompatta: ecco il nuovo candidato - Si ricompatta il centrosinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali 2024 in programma il 21 e 22 aprile. A quanto si apprende da fonti dem lucane, sarebbe chiuso l’accordo tra Pd, M5S, Ver ...strettoweb

In Basilicata il campo largo ora punta su Marrese. Ma in Piemonte Pd e M5s si dividono - Dopo il passo indietro di Lacerenza, il presidente della provincia di Matera è il nome nuovo per ricompattare il centrosinitra. L'intesa dopo una notte di trattative. Calenda non ci sarà: "Schlein evi ...ilfoglio