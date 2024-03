Basilicata | Pd | ' Calenda? Prendiamo atto sue parole su Bardi' **

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "in questi giorni ha variamente dipinto la posizione di Azione... è anche difficile riuscire a intercettare e capire quali sono le valutazioni finali.del fcheoggi ha parlato dinei termini che tutti hanno visto. Sono venuti via loro dal tavolo. Adesso dobbiamo andare avanti con chi c'è. Noi abbiamo fil massimo che potevamo fare. Questo è al momento il punto di caduta più ampio". Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi.

