Basilicata | Pd | Calenda ha lasciato tavolo | noi dialogato con tutti

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (askanews) – “Carloha variamente dipinto la posizione di Azione. Prendiamo atto dei termini in cui ha parlato di Bardi. E’ difficile riuscire a capire esattamente quali saranno le sue valutazioni finali, ma dalsono andati via loro. Adesso dobbiamo andare avanti con chi c’è. Noi abbiamo interloquito con. Questo è al momento il punto di caduta più ampio”. Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, dopo l’ufficializzazione di Pd, M5S, Avs, socialisti e +Europa, della scelta di candidare alla presidenza dellaPiero Marrese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

