Basilicata | Follini | Non è altro Ohio | voto locale non indica destino Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "E' il territorio il punto debole della nostra costruzione politica. Infatti i luoghi vengono evocati come simboli di vittorie che si festeggianove e di sconfitte che magari invece vengono fatte impietosamente ricadere sugli indigeni. Così, c'è stata la Sardegna che ha virato a sinistra e poi l'Abruzzo che si è confermato a destra. E ora si annuncia la, pronta a diventare per qualche settimana un, laddove si scruta per l'ennesima volta l'oroscopo del duello tra la maggioranza e l'opposizione. Ogni regione, ogni comune, ogni lembo d'Italia, per piccolo che sia, sembra sempre racchiudere in sé l'interopolitico del. In tutti questi casi si annunciano conseguenze fondamentali. Che però non vertono quasi mai sulle sorti ...